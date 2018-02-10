Москва, 10 февраля, 2018, 08:19 — ИА Регнум. Российская Федерация, Германия и Европейская комиссия согласовали и утвердили финансовое соглашение Программы трансграничного сотрудничества «Регион Балтийского моря». Об этом накануне, 9 февраля, сообщила пресс-служба представительства Евросоюза в России.

Nasa Балтийское море из космоса

Сообщается, что каждая из стороны выделит 4,4 млн евро на данную программу. При этом Евросоюз к тем 8,8 млн евро, что он в итоге выделяет, добавит 263,8 млн евро, которые ранее были выделены в бюджет программы из Европейского фонда регионального развития.

Программа трансграничного сотрудничества на Балтике охватывает ряд сфер, в частности, борьбу с изменением климата, развитие транспортного сообщения, сохранение морской экосистемы.

Известно, что в программе трансграничного сотрудничества «Регион Балтийского моря» помимо России и Германии также принимают участие следующие страны: Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Швеция, Дания и Норвегия. Все эти страны имеют выход к Балтийскому морю. В программе не участвует Польша.

Посол Евросоюза в Москве Маркус Эдерер приветствовал подписание данного соглашения. Он подчеркнул, что Россия и Евросоюз могут сотрудничать в тех сферах, где их интересы совпадают, даже несмотря на сложную геополитическую ситуацию.