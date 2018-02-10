Красноярск, 10 февраля, 2018, 07:27 — ИА Регнум. В результате дорожно-транспортного происшествия в Красноярском крае погибли по меньшей мере семь человек. Об этом сегодня, 10 февраля, сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Красноярскому краю.

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Сообщается, что ДТП произошло на 70-м километре трассы «Канск — Тасеева — Устье». Минивэн Honda столкнулся с грузовым автомобилем «КамАЗ». По предварительным данным, в результате столкновения погибли семь человек. Среди погибших есть несовершеннолетние.

На месте происшествия сейчас работает следственно-оперативная группа, а также сотрудники ДПС. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Кроме того, назначено проведение служебной проверки по факту причин и условий дорожно-транспортного происшествия, повлекшего гибель несовершеннолетних.