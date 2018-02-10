Пхенчхан, Южная Корея, 10 февраля, 2018, 06:17 — ИА Регнум. Число людей, обратившихся к врачам с диагнозом норовирусом на XXIII зимней Олимпиаде в Пхенчхане (Южная Корея) достигло 139, сообщает Reuters.

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По данным на 9 февраля, появились еще 11 новых пациентов. Это не касается спортсменов, среди которых случаев заражения не выявлено.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным Роспотребнадоза в Пхенчхане зарегистрирована вспышка норовирусной инфекции. Пострадали 86 человек, причем 63 из них заразились в Молодежном олимпийском центре города.

Эта инфекция характеризуются быстрым развитием заболевания и проявляется кишечной симптоматикой (рвота, понос, повышение температуры тела). Заболевание остро заразно.

Основной механизм передачи возбудителя — фекально-оральный, реализуемый контактно-бытовым, пищевым и водным путями передачи.