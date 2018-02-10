Москва, 10 февраля, 2018, 06:04 — ИА Регнум. Применение оружия массового поражения потенциальным врагом против российского мирного населения маловероятно, 10 февраля со ссылкой на научно-методический труд МЧС РФ пишет газета «Известия».

Wallpapersontheweb.net Ядерный взрыв

Уточняется, что тема ядерной угрозы в адрес России рассмотрена в разделе «Возможные масштабы и характер последствий после нападения противника».

«При прогнозировании обстановки в качестве исходного положения принимается, что целенаправленные удары по уничтожению мирного населения Российской Федерации потенциальным противником не наносятся, — говорится в документе. — Применение оружия массового поражения, в том числе ядерного, маловероятно».

По мнению экспертов МЧС, в современной войне противник будет скорее атаковать пункты управления, информационные центры и объекты жизнеобеспечения населения.

Поэтому, как они считают, следует отказаться от практики массовой эвакуации населения в военное время. Она имеет смысл лишь из опасных зон воздействия вторичных поражающих факторов — радиоактивных и химических заражений, затоплений и т. п.

По данным документа, наибольшую опасть для людей представляют вторичные факторы техногенных аварий, которые возникают при локальном поражении опасных объектов, а не поражающие факторы ядерного оружия.

Напомним, Пентагон в своей новой ядерной доктрине заявил, что готов применять ядерное оружие то только в ответ на ядерную угрозу, но и в случае серьезной неядерной угрозы.

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