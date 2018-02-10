Вашингтон, 10 февраля, 2018, 05:18 — ИА Регнум. Публикация досье представителей Демократической партии США по делу о «вмешательстве» России в президентские выборы 2016 года заблокирована американским президентом Дональдом Трампом, сообщает Reuters.

Дональд Трамп

Соответствующая информация поступила от советника Белого дома Дона МакГана, обратившегося к Девину Нуньесу — куратору профильной комиссии в Конгрессе США.

Как пояснил МакГан, президент отказался дать ход документу, поскольку в нем есть разделы с «секретными и особенно чувствительными пассажами».

Напомним, 9 февраля Трамп заявил, что разрешит публикацию служебной записки конгрессменов-демократов о «вмешательстве» России в выборы 2016 года:

«Мы планируем опубликовать письмо».

Записка была составлена в ответ на обвинения со стороны республиканцев в адрес сотрудников ФБР и американского минюста. Их обвинили в неправомерных действиях в ходе разбирательства из-за «вмешательства» России в американский электоральный процесс 2016 года.

Скандал разразился в первых числах февраля. Инициатором записки выступил Трамп:

«Высшее руководство и следователи ФБР и министерства юстиции политизировали священный процесс расследования в пользу демократов и против республиканцев».

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