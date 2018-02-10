Москва, 10 февраля, 2018, 03:42 — ИА Регнум. Оперная певица Анна Нетребко в Instagram пригрозила отказаться от концертов, если их организаторы будут завышать цены на билеты.

Simon Wedege Petersen Анна Нетребко

«Уважаемые устроители концертов! Менеджеры и перекупщики — если я еще раз услышу, что цены на мои концерты зашкаливают за 100 000 рублей, я просто не приеду больше… всем спасибо!» — заявила Нетребко.

Напомним, Нетребко дала 7 февраля концерт в Концертном зале имени П. И. Чайковского. С ней выступал также оперный азербайджанский певец Юсиф Эйвазов.

Концерт был посвящен памяти Дмитрия Хворостовского, скончавшегося 22 ноября 2017 года.