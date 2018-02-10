Москва, 10 февраля, 2018, 03:28 — ИА Регнум. Политическим неудачником назвал российского блогера Алексея Навального вице-премьер РФ Сергей Приходько в интервью РБК.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Навальный

Комментируя очередное «расследование» Навального, по итогам которого блогер обвинил его в коррупции, Приходько сказал, что «политический неудачник в очередной раз попытался устроить провокацию и напомнить о себе, сумбурно смешав все возможное и невозможное — от моего друга (Олега Дерипаски) до американского президента [Дональда] Трампа и неизвестного мне лично Манафорта».

«По большому счету на такое надо было бы ответить по-мужски, но останемся в рамках правового поля», — сказал Приходько.

Напомним, 8 февраля Навальный заявил, что Приходько отдыхал на принадлежащей Дерипаске яхте Elden. В качестве доказательств были предъявлены видеоматериал и фотогрфия, опубликованные в Instagram некоей Насти Рыбки. Материал называется «Секс-охотница разоблачает взяточника».

Представитель Дерипаски заявил, что «расследование» Навального лживо и не имеет никакого отношения к действительности. Бизнесмен будет защищать свои честь и достоинство в судебном порядке.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отказался комментировать очередной скандал с Навальным.