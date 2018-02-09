Брюссель, 10 февраля, 2018, 02:31 — ИА Регнум. Энергетика и транспорт были среди главных тем состоявшегося 9 февраля в Брюсселе заседания Совета сотрудничества ЕС — Азербайджан.

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«Южный газовый коридор» — это лишь один пример важности нашего стратегического сотрудничества в энергетике, которое отвечает взаимным интересам», — заявила на пресс-конференции по итогам совета высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

По ее словам, ЕС и Азербайджан будут тесно сотрудничать в развитии газового коридора от Каспия через Турцию в Европу и транспортного коридора по тому же пути.

В свою очередь, глава азербайджанской делегации, министр иностранных дел Эльмар Мамедьяров выразил уверенность, что в этом году состоится открытие Трансанатолийского газопровода через Турцию (TANAP). По нему каспийский газ из Азербайджана будет поставляться в Турцию, а к 2020 году и дальше — по Трансадриатическому газопроводу в Италию.

«Мы приветствуем принятое во вторник решение Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) предоставить кредит в 1,5 млрд евро консорциуму TAP», — цитирует министра «Интерфакс».

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Параллельно южному газовому коридору развивается мультимодальный транспортный коридор через Азербайджан между Центральной Азией и Европой.

Мамедъяров добавил, что Азербайджан намерен стать важным перекрестком транспортных путей. Наряду с проектом коридора «Восток-Запад», который соединит Китай, Центральную Азию и Европу, есть и проект коридора «Север-Юг», а в перспективе — сухопутный коридор между Индией и Европой.