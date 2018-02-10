Пхенчхан, Южная Корея, 10 февраля, 2018, 03:04 — ИА Регнум. Решение избирательно раздавать гостям XXIII зимней Олимпиады подарочные смартфоны фирмы Samsung отменено Международным олимпийским комитетом (МОК), передает иранский телеканал «Пресс-ТВ».

Kārlis Dambrāns Смартфон Samsung Galaxy Note 8

После инцидента на открытии Олимпиады-2018 в Пхенчхане (Южная Корея), когда положенные гостям смартфоны Galaxy Note 8 Olympic edition не были выданы иранцам и представителям Северной Кореи из-за санкции Совета Безопасности ООН, МОК решил отменить ограничения. Представитель комитета пояснил, что гаджеты будут полезны гостям ОИ-2018.

«МОК предоставит мобильные телефоны всем спортсменам из всех стран, участвующих в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане в 2018 году», — сказал он.

В свою очередь оргкомитет Олимпиады принес извинения Тегерану за инцидент на открытии — после того, как иранский министр иностранных дел Джавад Зариф пригрозил отказаться от продукции Samsung.

Напомним, смартфоны Galaxy Note 8 Olympic edition на открытии Олимпиады не получили 22 северокорейских и четыре иранских представителя — из-за санкций в связи с ядерными программами Пхеньяна и Тегерана. В Тегеране от южнокорейского посла потребовали объяснений.

Смартфоны Galaxy Note 8 Olympic edition были выпущены для Олимпиады-2018, и на них установлены приложение в помощь гостям Пхенчхана. Стоимость такого гаджета составляет порядка тысячи долларов.