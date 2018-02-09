Баку, 10 февраля, 2018, 01:56 — ИА Регнум. Азербайджан предлагает запустить пассажирский железнодорожный состав Астара (Иран) — Москва через азербайджанскую территорию, сообщил глава ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) Джавид Гурбанов.

Новиков Сергей Владимирович(SerrNovik) Железная дорога

«Мы направили свои предложения по этому вопросу иранской и российской стороне. Иранская сторона уже выразила свою готовность обсуждать данный вопрос», — сказал Гурбанов на пресс-конференции 9 февраля, сообщает «Интерфакс».

По его словам, для перевозки пассажиров АЖД предлагает использовать российские составы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первый прибывший из России тестовый грузовой поезд, 8 февраля направился из Азербайджана в Иран по маршруту Астара (Азербайджан) — Астара (Иран).

Железная дорога Астара — Астара является частью проекта «Север-Юг», соединяющего железные дороги Ирана с железнодорожной системой Азербайджана. Протяженность дороги составляет 10 км, из которых 8 км — от города Астара до госграницы с Ираном, и 2 км — от границы до иранского города Астара.

Транспортный коридор «Север-Юг» должен соединить Северную Европу с Юго-Восточной Азией, в том числе объединить железные дороги Азербайджана, Ирана и России.

Церемония ввода в эксплуатацию железной дороги Астара (Азербайджан) — Астара (Иран) состоится в марте 2018 года с участием президентов Азербайджана и Ирана.