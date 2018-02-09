Тегеран, 10 февраля, 2018, 02:00 — ИА Регнум. Южнокорейские посол был вызван для консультаций в Тегеране после инцидента на открытии XXIII зимней Олимпиады в Пхенчхане (Южная Корея), сообщает Business Insider.

MichalPL Смартфон Samsung Galaxy Note 8

Причиной дипломатического обострения стала дискриминация иранской делегации на Олимпийских играх в Южной Корее: четыре представителя Ирана не получили подарки от организаторов Игр, тогда как всем остальным выдали смартфоны от фирмы Samsung. Также в опалу попали представители Северной Кореи.

Комментируя это событие, иранский министр иностранных дел Джавад Зариф назвал действия Сеула «неэтичными». Он пригрозил отказаться от любой продукции Samsung, если Сеул не одумается.

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Напомним, Олимпиада-2018 открылась 9 февраля. Соревнования продлятся до 25 февраля.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, инцидент со смартфонами произошел в Пхенчхане на открытии Олимпиады-2018. Именно на торжестве, на котором организаторы раздали подарки гостям мероприятия — смартфоны Galaxy Note 8 Olympic edition — выяснилось, что не все делегаты находятся в равных условиях: иранцы и представители Северной Кореи не могут рассчитывать на положенные всем гаджеты.

Без подарков остались 22 представителя Северной Кореи и четыре человека из Ирана. Причиной являются западные санкции, поддерживаемые в том числе и Сеулом, из-за ядерных программ Ирана и Северной Кореи, согласно которым в эти страны нельзя поставлять ряд товаров.