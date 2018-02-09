Пхенчхан, Южная Корея, 10 февраля, 2018, 01:39 — ИА Регнум. Западные санкции в отношении Ирана и Северной Кореи сказались на «большом» спорте: на торжественной церемонии открытия XXIII зимней Олимпиады в Пхенчхане (Южная Корея) делегации этих стран не получили подарки от южнокорейского гиганта Samsung, пишет Business Insider.

Ольга Шклярова ИА REGNUM

Все делегации на торжестве получили в подарок смартфоны Galaxy Note 8 Olympic edition, которые нельзя купить — они были выпущены специально для ОИ-2018. На этот смартфон установлены приложения, полезные для перемещения по Пхенчхану и по территории Олимпийской деревни.

Исключение составили спортсмены из Ирана (четыре человека) и Северной Кореи (22 человека). На мероприятии выяснилось, что подарки им не полагаются из-за санкций, связанных с ядерной программой каждой из стран.

В Иран и Северную Корею, согласно соответствующим решениям СБ ООН, нельзя поставлять предметы роскоши и товары, потенциально рассчитанные на использование в военных целях.

Напомним, Северная и Южная Корея в 2017 году договорились о том, что сборная КНДР сможет участвовать в Олимпиаде-2018. Это стало важным событием в разрезе многолетнего конфликта Севера и Юга.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 февраля в городе Ёнпхён (Южная Корея) состоялась встреча южнокорейского президента Мун Чже Ина и формального лидера Северной Кореи Ким Ён Нама.

Ранее, 5 февраля, представитель администрации президента Южной Кореи Ким Ый Гём заявил:

«Считаем, что этот шаг отражает искреннее стремление Пхеньяна к улучшению межкорейских связей и желание сделать Олимпийские игры успешными».

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