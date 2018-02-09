«Атлетик» из Бильбао и «Лас-Пальмас» голов не забили
Мадрид, 10 февраля, 2018, 00:50 — ИА Регнум. 9 февраля на стадионе «Сан-Мамес» был разыгран матч 23-го тура испанской Примеры между командами «Атлетик» и «Лас-Пальмас». Матч завершился со счетом 0:0.
Статистика матча («Атлетик"/"Лас-Пальмас»)
Удары 7/6
Удары в створ 4/1
Владение 55%/45%
Фолы 20/25
С 28-ю очками «Атлетик» остался на 13-й позиции. «Лас-Пальмас» остался в «зоне вылета», набрав 18 очков.
Составы на матч:
«Атлетик»: Аррисабалага, Саборит, Мартинес, Альварес, де Маркос, Иттураспе, Уильямс, Сусаета, Рико, Гарсия, Адуриц.
«Лас-Пальмас»: Чичисола, Агиррегарай, Маседо, Гальвес, Химо, Этебо, Пеньяльба, Хиль, Толедо, Виера, Кальери.
Главный арбитр матча: Хавьер Эстрада.
Предупреждения: Адуриц — 12, Химо — 12, Кальери — 41, Саборит — 51, Аррисабалага — 52, Маседо — 59, Гарсия — 78, Чичисола — 89.