Пхенчхан, Южная Корея, 10 февраля, 2018, 01:02 — ИА Регнум. Американский болельщик Филип Вахуда из Окленда (США) на открытии XXIII зимней Олимпиады в Пхенчхане (Южная Корея) развернул российский флаг, передает Russia Today.

Флаг России

«Я хочу поддержать Россию, потому что ей не позволили послать на Олимпиаду многих сильных спортсменов, таких как [шорт-трекист] Виктор Ан и [биатлонист] Антон Шипулин, — обосновал Вахуда свой шаг. — Я считаю, что они должны были выступить здесь».

Напомним, церемония открытия Олимпиады-2018 состоялась 9 февраля. Российские спортсмены, допущенные к Играм, поехали в Пхенчхан, не имея права использовать государственную символику.

Болельщикам также ввели ограничения по использованию символики России. Таким образом западные спортивные функционеры ведут «борьбу с допингом».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ан и Шипулин не были приглашены на Игры.

До 2011 года шорт-трекист выступал за сборную Южной Кореи, став трехкратным олимпийским чемпионом на ОИ-2006 года в Турине (Италия). В 2011 году Ан принял российское гражданство и на зимней Олимпиаде в Сочи выиграл три золотые медали.

26 января он обратился с открытым письмом к президенту Международного олимпийского комитета Томасу Баху, требуя объяснить причину недопуска.

«Меня возмущает ситуация с тем, что конкретная причина моего недопуска до Олимпиады до сих пор не названа. И в этой ситуации появились разговоры обо мне, как о спортсмене, употреблявшем допинг», — заявил Ан.

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