Рим, 10 февраля, 2018, 00:45 — ИА Регнум. 9 февраля на стадионе «Артемио Франки» был разыгран матч 24-го тура Серии А между командами «Фиорентина» и «Ювентус». Матч завершился со счетом 0:2 в пользу гостей.

Sscnapoli.it «Фиорентина» vs «Ювентус» — 0:2

На 56-й минуте вингер сборной Италии Федерико Бернандески открыл счет великолепным ударом со штрафного — 0:1. В конце матча Гонсало Игуаин реализовал выход 1 на 1 после великолепного заброса Джорджо Кьеллини — 0:2.

Статистика матча («Фиорентина"/"Ювентус»)

Удары 8/4

Удары в створ 2/3

Владение 59%/41%

Фолы 12/17

Набрав 62 очка «Ювентус» обогнал «Наполи» и возглавил турнирную таблицу. «Фиорентина» с 31-м очком осталась на 11-й позиции.

Составы на матч:

«Фиорентина»: Спортьелло, Бираги, Миленкович, Астори, Песселья, Бадель, Верету, Бенасси, Симеоне, Кьеза, Диаш.

«Ювентус»: Буффон, Кьеллини, Бенатиа, Сандро, Лихштайнер, Пьянич, Хедира, Маркизио, Игуаин, Манджукич, Бернандески.

Главныйарбитр матча: Марко Гуида.

Предупреждения: Лихштайнер — 24, Диаш — 37, Сандро — 40, Верету — 67, Терео — 84, Бираги — 89, Бенатиа — 90+5.

Голы: Бернандески 56 — 0:1, Игуаин 86 — 0:2.