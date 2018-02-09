«Ювентус» не без удачи обыграл «Фиорентину»
Рим, 10 февраля, 2018, 00:45 — ИА Регнум. 9 февраля на стадионе «Артемио Франки» был разыгран матч 24-го тура Серии А между командами «Фиорентина» и «Ювентус». Матч завершился со счетом 0:2 в пользу гостей.
На 56-й минуте вингер сборной Италии Федерико Бернандески открыл счет великолепным ударом со штрафного — 0:1. В конце матча Гонсало Игуаин реализовал выход 1 на 1 после великолепного заброса Джорджо Кьеллини — 0:2.
Статистика матча («Фиорентина"/"Ювентус»)
Удары 8/4
Удары в створ 2/3
Владение 59%/41%
Фолы 12/17
Набрав 62 очка «Ювентус» обогнал «Наполи» и возглавил турнирную таблицу. «Фиорентина» с 31-м очком осталась на 11-й позиции.
Составы на матч:
«Фиорентина»: Спортьелло, Бираги, Миленкович, Астори, Песселья, Бадель, Верету, Бенасси, Симеоне, Кьеза, Диаш.
«Ювентус»: Буффон, Кьеллини, Бенатиа, Сандро, Лихштайнер, Пьянич, Хедира, Маркизио, Игуаин, Манджукич, Бернандески.
Главныйарбитр матча: Марко Гуида.
Предупреждения: Лихштайнер — 24, Диаш — 37, Сандро — 40, Верету — 67, Терео — 84, Бираги — 89, Бенатиа — 90+5.
Голы: Бернандески 56 — 0:1, Игуаин 86 — 0:2.