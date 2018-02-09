Париж, 10 февраля, 2018, 00:37 — ИА Регнум. 9 февраля на стадионе «Жоффруа Гишар» был разыгран матч 25-го тура Лиги 1 между командами «Сент-Этьен» и «Марсель». Матч завершился со счетом 2:2.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Ничья

На 4-й минуте вингер сборной Франции Флориан Товен открыл счет, замкнув передачу Сакаи — 0:1. Через 5 минут Кевин Монне-Паке сравнял счет — 1:1. Ассистом отметился Жонатан Бамба. На 20-й минуте Морган Сансон вывел гостей вперед после прострела Буна Сарра — 1:2. В середине второго тайма словенский форвард Роберт Берич помог «Сент-Этьену» вновь сравнять счет — 2:2. Ассист снова на свой счет записал Бамба.

Статистикаматча («Сент-Этьен"/"Марсель»)

Удары 6/5

Удары в створ 3/3

Владение 52%/48%

Фолы 10/11

Набрав 52 очка «Марсель» укрепился на 2-й строчке. «Сент-Этьен» с 30-ю очками остался на 12-м месте.

Составы на матч:

«Сент-Этьен»: Рюффье, Сильва, Перрен, Дебюши, Суботич, Пажо, Эль Хаджи, Сельнэс, Монне-Паке, Бамба, Амума.

«Марсель»: Манданда, Сакаи, Роланду, Сарр, Рами, Сансон, Пайе, Густаво, Товен, Заибо, Жермен.

Главный арбитр матча: Франк Шнедер.

Голы: Товен 4 — 0:1, Монне-Паке 9 — 1:1, Сансон 20 — 1:2, Берич 75 — 2:2.