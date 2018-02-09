Вашингтон, 10 февраля, 2018, 00:36 — ИА Регнум. Отмена порядка полутора тысяч авиарейсов в аэропортах США вызвана неблагоприятными погодными условиями, сообщает USA Today.

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Уточняется, что рейсы отменены в аэропортах Чикаго («О'Хара» и «Мидуэй») и Детройта («Метрополитан Уэйн»). Примерное такое же количество вылетов задерживается.

Напомним, в ряде регионов США наблюдается сильный снегопад, в результате которого не только аэропорты, но и учебные заведения временно приостановили работу 9 февраля.

Местные службы спасения распространили рекомендации по возможности оставаться дома. По прогнозам синоптиков, в упомянутых штатах выпадет в ближайшее время до 23 см осадков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10−11 февраля в большинстве регионов России ожидается циклон: осадки в виде мокрого снега и дождя.