Берлин, 10 февраля, 2018, 00:22 — ИА Регнум. 9 февраля на стадионе «Ред Булл Арена» был разыгран матч 22-го тура Бундеслиги между командами «РБ Лейпциг» и «Аугсбург». Матч завершился со счетом 2:0 в пользу «быков».

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Гол

На 17-й минуте молодой французский защитник Дайо Упамекано открыл счет — 1:0. В середине второго тайма опорный полузащитник сборной Гвинеи Наби Кейта удвоил преимущество в счете потрясающим ударом со штрафного — 2:0.

Статистика матча («РБ Лейпциг"/"Аугсбург»)

Удары 15/9

Удары в створ 11/6

Владение 51%/49%

Фолы 12/16

Набрав 38 очков «РБ Лейпциг» поднялся на 2-ю строчку. «Аугсбург» с 31-м очком остался на 7-й позиции.

Составы на матч:

«РБ Лейпциг»: Гулачи, Орбан, Упамекано, Клостерманн, Лаймер, Ильзанкер, Кейта, Брума, Кампль, Поульсен, Вернер.

«Аугсбург»: Хитц, Макс, Фрамбергер, Хинтереггер, Дансо, Хеллер, Хедира, Байер, Джачхоль, Каюби, Грегоритш.

Главный арбитр матча: Яблонски.

Предупреждения: Фрамбергер — 9, Хедира — 23.

Голы: Упамекано 17 — 1:0, Кейта 70 — 2:0.