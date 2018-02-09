Москва, 10 февраля, 2018, 00:01 — ИА Регнум. Курс самой популярной криптовалюты, биткоина, 9 февраля продолжил постепенное восстановление, свидетельствуют данные биржи Coinmarketcap.

Криптовалюта

По состоянию на 23:55 мск стоимость одного биткоина оценивается в $8607, что на 3,67% выше вчерашнего показателя.

Рост демонстрируют и другие криптовалюты. Так, Ethereum подорожал на 6,29%, до $863, Ripple — сразу на 20%, до $0,91.

Напомним, в 2017 году курс биткоина вырос почти в двадцать раз, к декабрю преодолев отметку в $20 тысяч, однако затем начал стремительное снижение. Уже 31 января криптовалюта подешевела до $10 тысяч.

7 февраля курс биткоина начал восстановление, за сутки поднявшись на $2000.

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