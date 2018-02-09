Вашингтон, 9 февраля, 2018, 23:59 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп назвал имя кандидата на пост американского посла в Австралии, 9 февраля сообщает Reuters.

Pacom.mil Гарри Харрис

В заявлении Белого дома указано, что Трамп намерен назначить на пост американского посла в Австралии главу Тихоокеанского командования ВС США Гарри Харриса.

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Напомним, военно-морской офицер служит в армии США в течение 39 лет. На командную должность главы Тихоокеанского командования его назначали семь раз.

После победы Трампа на президентских выборах 2016 года оказалось, что ряд высокопоставленных чиновников государственного департамента отказались войти в состав администрации нового президента-республиканца. До сих пор ряд ключевых дипломатических постов США остается вакантным.