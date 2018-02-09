Бейрут, 9 февраля, 2018, 23:59 — ИА Регнум. Ливан заключил сделку с тремя зарубежными компаниями о разработке нефти на шельфе, 9 февраля передает агентство Associated Press.

E Petukhova Головной офис ПАО «Новатэк»

Церемония подписания соглашения о разработке участков на шельфе состоялась в Бейруте. В ней приняли участие президент Ливана Мишель Аун и представители трех иностранных добывающих компаний.

Ранее три иностранных компании — итальянская Eni, французская Total и российский консорциум «Новатэк» — выиграли тендер на разработку участков шельфа Ливана.

По соглашению с правительством страны, от 55% до 71% доходов от добычи нефти на шельфе будет поступать в государственный бюджет Ливана.

Отметим, речь идет об участках шельфа, которые оспариваются Израилем, что уже привело к обострению отношений между странами и призывам израильских политиков к иностранным компаниям отказаться от нефтедобычи в Ливане.