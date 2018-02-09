Купертино, США, 9 февраля, 2018, 23:43 — ИА Регнум. Американская корпорация Apple подтвердила подлинность исходного кода загрузчика iBoot, ранее выложенного в открытый доступе в сети. Об этом сообщает издание CNET со ссылкой на представителя компании.

Червивое яблоко

«Старый исходный код трёхлетней давности, похоже, действительно утёк», — сказал представитель Apple.

Вместе с тем в компании заверили, что безопасность её устройств не зависит от секретности исходного кода.

«Есть много уровней защиты, встроенных в наши продукты, поэтому мы всегда призываем клиентов устанавливать обновления операционной системы», — заявили в компании.

Напомним, накануне неизвестные выложили в сеть исходный код программы iBoot, которая отвечает за процесс загрузки iOS — операционной системы, устанавливаемой на все мобильные устройства Apple.

Код программы появился на сайте GitHub. Позднее администраторы портала по просьбе компании удалили эту информацию.

Отметим, что ранее Apple объявляла вознаграждение в размере $200 тысяч тому, кто сможет найти уязвимости в упомянутой программе.