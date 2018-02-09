Ватикан, 9 февраля, 2018, 23:56 — ИА Регнум. По словам кардинала Католической церкви Мьянмы Чарльза Бо, беженцы-рохинджа не смогут вернуться домой, 9 февраля сообщает агентство Associated Press.

European Commission DG ECHO Рохинджа

Выступая в Ватикане на конференции по проблемам насильственного перемещения людей в мире, кардинал Бо отметил, что многие беженцы не готовы вернуться в Мьянму из-за обоснованных опасений за свою жизнь.

По словам кардинала, «элементы этнических чисток», которые проводили бирманские военные, на данный момент очевидны. И, несмотря на заявления правительства Мьянмы, в штате Ракхайн для мусульман-рохинджа все еще существует опасность дискриминации и нападений.

Кардинал Бо, однако, выступил в защиту лидера Мьянмы Аун Сан Су Чжи — по его словам, глава правящей партии не имеет конституционного права вмешиваться в действия военных.

Напомним, с конца августа 2017 года из бирманского штата Ракхайн на территорию соседнего Бангладеш из-за действий военных бежало 650 тыс. представителей народности рохинджа — более половины мусульманского населения штата.

После международного давления и визита папы Римского Франциска в Мьянму правительство согласилось приступить к возвращению беженцев-рохинджа в штат Ракхайн и гарантировать им безопасность.

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