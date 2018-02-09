Афины , 9 февраля, 2018, 23:56 — ИА Регнум. Агентство ООН по делам беженцев обратилось к Греции с просьбой остановить сексуальное насилие в лагерях беженцев на территории страны, 9 февраля передает агентство Associated Press.

Bundeskanzlerin.de Лагерь беженцев

Согласно заявлению УВКБ ООН, на рассмотрении организации находятся 180 обращений от мигрантов, которые подверглись сексуальному насилию в греческих лагерях для нелегальных мигрантов.

Наиболее острой ООН называет ситуацию в переполненных лагерях Мория на острове Лесбос и Вати на острове Самос.

Особую опасность представляют туалеты и душевые, куда женщины и дети стараются не ходить без сопровождения мужчин после наступления темноты.

В распоряжении УВКБ ООН есть свидетельство беженки из лагеря Мория, которая два месяца не могла принять душ из-за опасности изнасилования.

Напомним, на протяжении ряда лет маршрут через Грецию был основным для потока беженцев от войны с Ближнего Востока. Последние два года беженцы попадают в ЕС в основном через Средиземное море из Ливии.