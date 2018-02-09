Киев, 9 февраля, 2018, 23:12 — ИА Регнум. Экономисты Леонардо Медина из африканского департамента Международного валютного фонда (МВФ)и Фридрих Шнейдер из Университета Кеплера в австрийском Линце оценили размер теневой экономики Украины. Об этом сегодня, 9 февраля, пишет «Европейская правда».

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский флаг

Сообщается, что Медина и Шнейдер подготовили детальный доклад о теневой экономике на Украине за период с 1991 по 2015 годы. Согласно материалам этого доклада, в 1998 году доля теневой экономики на Украине была на пике — 57% ВВП.

Минимальный показатель был зафиксирован в 2008 году — 36,65% ВВП.

При этом к последнему году исследований — 2015, теневая экономика составляла уже 42,9%.