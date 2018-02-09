Москва, 9 февраля, 2018, 22:59 — ИА Регнум. Российская столица в марте 2018 года в десятый по счёту раз присоединится к международной экологической акции «Час Земли», сообщает пресс-служба мэрии Москвы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Красная площадь, Москва

24 марта на полтора часа, с 20:00 до 21:30, в Москве будет отключена архитектурно-художественная подсветка рекламных конструкций, зданий, мостов и других городских объектов.

Сообщается также, что в этом году в акции впервые примет участие парк «Зарядье».

Столичные власти рекомендуют горожанам также «не оставаться в стороне» от мероприятия и отключить ненужные электроприборы, погасить свет в пустых помещениях.

Напомним, Москва присоединилась к акции «Час Земли» в 2009 году. Тогда впервые была отключена подсветка Московского Кремля и ещё более 100 зданий.

Цель акции, в рамках которой в городах о всему миру отключают подсветку, в том числе на памятниках архитектуры и истории, состоит в том, чтобы призвать жителей планеты разумно потреблять электроэнергию и другие ресурсы.

В 2017 году в акции приняло участие рекордное количество стран — 184.