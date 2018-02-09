Москва, 9 февраля, 2018, 22:43 — ИА Регнум. Житель Москвы приговорён к 20 годам лишения свободы за многолетнее сексуальное насилие над собственными несовершеннолетними детьми. Об этом 9 февраля сообщает пресс-служба Следственного комитета России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Места лишения свободы

В ходе судебного процесса было установлено, что в период с 2002 по 2016 год житель столичного района Кунцево систематически совершал в отношении своих дочерей 2003 и 1998 годов рождения, а также сына 1996 года рождения насильственные действия сексуального характера.

Дети никому не рассказывали о происходившем, поскольку мужчина оказывал на них физическое и психологическое давление посредством избиений и запугиваний.

По достижении совершеннолетия, одна из потерпевших обратилась в правоохранительные органы с заявлением, в котором сообщила о длительном насилии со стороны отца.

В рамках уголовного дела было проведено несколько десятков судебных экспертиз, в том числе сексолого-психолого-психиатрические, молекулярно-генетические, компьютерно-технические и судебно-медицинские, выводы которых подтвердили вину мужчины.

Суд признал 48-летнего мужчину виновным сразу по трём статьям Уголовного кодекса о насилии в отношении несовершеннолетних и лиц в беспомощном состоянии, а также по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних и приговорил его к 20 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

По решению органов опеки мужчина также был лишен родительских прав в отношении всех своих детей.