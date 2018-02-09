Манила, 9 февраля, 2018, 22:38 — ИА Регнум. Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что в течение 72 часов он готов эвакуировать всех филиппинцев, работающих в Кувейте, 9 февраля передает агентство Reuters.

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Заявление Дутерте на пресс-конференции стало реакцией на очередную гибель филиппинского трудового мигранта в Кувейте — гражданина Филиппин нашли мертвым в морозильной камере.

«Я заклинаю вас, я обращаюсь ко всем арабам: филиппинцы не будут рабами никому и нигде, — сказал Дутерте. — Не смейте возвращать нам избитых рабочих или искалеченные трупы».

В настоящий момент в Кувейте работает около 250 тыс. граждан Филиппин. По словам Дутерте, он готов эвакуировать всех — с деньгами или без денег.

«Те, кто хочет быть репатриированными, с деньгами или без денег, я попрошу PAL (Philippine Airlines) и Cebu Pacific предоставить транспорт, — сказал Дутерте. — Я хочу, чтобы те, кто хочет покинуть страну, смогли сделать это за 72 часа. Мы будем считать наши жизни часами, потому что, видимо, каждый час там — это страдание».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 9 февраля в ходе пресс-конференции в Маниле Родриго Дутерте приказал военным прекратить закупку вооружения у Канады и США, а также призвал главу МУС Фату Бенсуда встретиться лицом к лицу и попробовать расстрелять его.