Нью-Йорк, США, 9 февраля, 2018, 21:56 — ИА Регнум. Организация Объединенных Наций призывает все страны, действующие в Сирии, воздерживаться от боевых действий между собой, заявил 9 февраля заместитель представителя генсека ООН Фархан Хак.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Сирийский флаг

«Мы призываем воздерживаться от любых военных действий в Сирии», — такими словами Хак прокомментировал сообщение об ударе, нанесенном по сирийским проправительственным ополченцам силами коалиции, возглавляемой США.

Напомним, коалиция США действует в Сирии без разрешения официального Дамаска и без мандата ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 февраля представители Пентагона заявили о «неспровоцированной атаке» проправительственных сирийских отрядов на штаб «Сирийских демократических сил» (SDF). При этом было заявлено, что были нанесены «ответные» удары, «чтобы отразить акт агрессии в отношении партнеров, участвующих в борьбе с группировкой ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)».

Стоит отметить, позднее Минобороны РФ отметило, что подвергшиеся удару ополченцы не согласовали свои действия с командованием российской группировки в Сирии.