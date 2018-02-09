Нью-Йорк, США, 9 февраля, 2018, 21:54 — ИА Регнум. Американский промышленный индекс Dow Jones 9 февраля продолжил падение, снизившись по итогам торгов на 311 пунктов, или на 1,31% — до 23 548 пунктов.

Эдгар Дега. Фондовая биржа (фрагмент). 1879

Индекс Standard & Poor's 500 в ходе торгов потерял 22 пункта (0,86%) и опустился до 2558, Nasdaq упал на 66 пунктов (0,96%) — до 6708.

Напомним, накануне к закрытию сессии индекс Dow Jones упал на 1033 пункта, или на 4,15% — до отметки 23 860, а 7 февраля обрушился на рекордные 1175 пунктов (4,6%) — до 24 345 пунктов.

Вслед за мощным снижением фондовых индексов США последовало падение котировок на Токийской, Шанхайской и Гонконгской фондовых биржах.