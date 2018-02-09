Facebook начал тестирование новой кнопки «downvote»
Менло-Парк, США, 9 февраля, 2018, 21:37 — ИА Регнум. Cоциальная сеть Facebook начала тестирование кнопки «downvote», которая позволит пользователям выражать негативное отношение к комментариям на публичных страницах, сообщает техноблог TechCrunch.
Как отмечается, при нажатии кнопки комментарий будет скрываться для пользователя. После этого пользователь сможет выбрать характеристику для комментария, обозначив его как «оскорбительный», «вводящий в заблуждение» или «не соответствующий теме».
В Facebook подчеркнули, что речь не идёт о внедрении опции «dislike», так как «downvote» не будет виден другим пользователям. В то же время нововведение позволит администрации сети оценивать реакцию на комментарии к постам со стороны пользователей.
Сообщается, что функция пока введена лишь в тестовом режиме для ограниченного круга пользователей и только на территории США.
Напомним, в 2016 году в Facebook в дополнение к традиционной кнопке «Like» были введены значки, отображающие различные эмоции, которыми также стало можно помечать публикации.
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