Менло-Парк, США, 9 февраля, 2018, 21:37 — ИА Регнум. Cоциальная сеть Facebook начала тестирование кнопки «downvote», которая позволит пользователям выражать негативное отношение к комментариям на публичных страницах, сообщает техноблог TechCrunch.

Негативное отношение

Как отмечается, при нажатии кнопки комментарий будет скрываться для пользователя. После этого пользователь сможет выбрать характеристику для комментария, обозначив его как «оскорбительный», «вводящий в заблуждение» или «не соответствующий теме».

В Facebook подчеркнули, что речь не идёт о внедрении опции «dislike», так как «downvote» не будет виден другим пользователям. В то же время нововведение позволит администрации сети оценивать реакцию на комментарии к постам со стороны пользователей.

Сообщается, что функция пока введена лишь в тестовом режиме для ограниченного круга пользователей и только на территории США.

Напомним, в 2016 году в Facebook в дополнение к традиционной кнопке «Like» были введены значки, отображающие различные эмоции, которыми также стало можно помечать публикации.

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