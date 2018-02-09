Калининград, 9 февраля, 2018, 21:35 — ИА Регнум. К ЧМ-2018 сборная Сербии по футболу выбрала тренировочную базу в курортном городе Светлогорске Калининградской области. Команда Бранислава Ивановича оказалась единственной из восьми сборных, которая станет жить и тренироваться в российском эксклаве. Другие команды, играющие в Калининграде в июне 2018 года, выбрали Петербург, Краснодарский край, Тольятти и Воронеж.

Рыбакова Елена Бранислав Иванович

В Светлогорске, помимо строительства футбольного поля с натуральным травяным покрытием и трибун на 500 посадочных мест, предусматривается возведение административного здания, контрольно-пропускных пунктов, трансформаторной подстанции. Ввод объекта в эксплуатацию по графику планируется в мае.

«Что касается тренировочной базы в Светлогорске, в настоящий момент прорабатывает вопрос передачи объекта ФК «Балтика», — прокомментировала вице-премьер Калининградской области Наталья Ищенко.

Министр спорта региона подчеркнула, что подготовка к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года уже сыграла позитивную роль в развитии калининградского футбола.

«Интерес к самой популярной игре и целенаправленная работа министерства спорта Калининградской области способствовали тому, что за пять лет количество занимающихся футболом на профессиональном и любительском уровне в регионе выросло почти вдвое. В этом году мы продолжим грантовую поддержку муниципалитетов для открытия детских групп и отделений. А возможность увидеть в родном городе лучшие национальные команды, звезд мирового футбола сильно мотивирует ребят».

Корреспондент ИА REGNUM уточняет, что в Калининграде будут сыграны следующие матчи: 16 июня Хорватия — Нигерия, 22 июня Сербия — Швейцария, 25 июня Испания — Марокко, 28 июня Англия — Бельгия.