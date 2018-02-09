Киев, 9 февраля, 2018, 21:32 — ИА Регнум. Начальник Генштаба Вооруженных сил Украины генерал Виктор Муженко заявил, что ВСУ не планируют нападать на Россию, сообщает 9 февраля официальный сайт украинского Минобороны.

Цитата из к/ф «Свадьба в Малиновке». Реж. Андрей Тутышкин. 1967. СССР Полководец

При этом украинский генерал успокоил «страну-агрессора» еще более конкретно, пообещав не форсировать Волгу.

«Мы не собираемся форсировать Волгу. Мы собираемся идти по своей территории и по своей земле. И как бы кто какие бы фейковые документы там ни вбрасывал, у нас нет задач за пределами границ Украины», — заявил генерал Муженко.

Глава украинского Генштаба рассказал, что одним из ключевых пунктов реформы ВСУ является повышение мобильности подразделений. Это все более необходимо, так как угроза безопасности Украины уже исходит почти со всех сторон. По этой причине войска будут тренироваться преодолевать различные водные преграды.

Как сообщало ИА REGNUM, с лета 2014 года официальный Киев утверждает, что на Украину напали российские войска, которые «оккупировали» часть ее территории.

Стоит отметить, что украинские политики «видят» российскую армию гораздо чаще, чем генералы ВСУ, которые уже не раз удивляли официальный Киев заявлениями, что в Донбассе нет войск РФ.