Мексика, 9 февраля, 2018, 22:35 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,8 поразило тихоокеанское побережье Мексики вблизи порта Мансанильо в штате Колима, 9 февраля передает агентство Associated Press.

Carport Карта Мексики

По сообщению Национальной геологической службы США, эпицентр землетрясения находился в 50 км к юго-западу от Мансанильо на глубине 10 км.

Очевидцы землетрясения сообщили о двух мощных толчках, которые ощущались в зданиях на побережье.

«Второй был сильнее… Здания тряслись, двигались грузовики», — сообщил журналистам Хуан Мишель, сотрудник гостиницы «Алондра» в городе Барра-де-Навидад.

Тем не менее, по словам очевидца, эвакуации отеля не понадобилось, никаких существенных разрушений не произошло.

Отметим, некрупные землетрясения происходят в Мексике регулярно, однако не редки и разрушительные землетрясения, которые приводят к серьезным жертвам и разрушениям.

Так, в октябре 2017 года в Мексике произошло разрушительное землетрясение, жертвами которого стали не менее 400 человек. Ущерб от землетрясения измеряется миллиардами долларов.