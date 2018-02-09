Лондон, 9 февраля, 2018, 21:20 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть североморский смеси марки Brent на торгах в Лондоне упали ниже отметки в $63 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на Лондонской товарной бирже ICE.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

По данным торгов, цена на апрельские фьючерсы североморской смеси марки Brent снизилась на 2,9% — до $62,93 за баррель.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что цены на нефть марки техасская легкая WTI на торгах в Нью-Йорке впервые в 2018 году опустились ниже отметки в $60 за баррель — до $59,21.

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