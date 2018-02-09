Москва, 9 февраля, 2018, 21:20 — ИА Регнум. Посол США в России Джон Хантсман скучает по Юте и Солнцу. Об этом он заявил в видеообращении на странице в Twitter американского посольства.

Gage Skidmore Джон Хантсман

«Конечно, мне не хватает возможностей пройтись одному. Мне не хватает солнца. Я скучаю по прекрасному виду на горы Юты», — пожаловался дипломат.

Тем не менее в видеообращении Хантсмана попросил жителей Москвы порекомендовать ему место для посещения — кафе, рестораны или городские достопримечательности. Кроме этого, посол выразил желание встретиться в этих местах с жителями города:

«Я бы хотел встретиться с теми из вас, кто хорошо знает свои достопримечательности».

Посол добавил, что Москва ему нравится, а работа в России — это хороший опыт для него и семьи.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 февраля в возрасте 80 лет в Солт-Лейк-Сити (штат Юта) умер отец посла США в России Джон Хантсман — старший.