Вашингтон, 9 февраля, 2018, 20:59 — ИА Регнум. Крупное небесное тело проследует на опасно близком расстоянии от Земли в ночь с 9 на 10 февраля, сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Астероид

Как заявил представитель Центра слежения за околоземными объектами NASA Пол Чодас, астероид CB-2018 сравнительно невелик — по оценкам учёных, его размер составляет около 40 метров, но при этом он превышает по размеру астероид, вошедший в атмосферу Земли над Челябинском несколько лет назад.

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Отмечается, что минимальное расстояние между астероидом и Землёй может составить 64 тысячи километров, что критически близко по космическим масштабам.

Для сравнения, указанное расстояние в шесть раз меньше, чем расстояние от Земли до Луны.

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