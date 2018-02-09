Киев, 9 февраля, 2018, 21:00 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, утверждающий решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) «О дополнительных мерах относительно противодействия информационной агрессии Российской Федерации».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Порошенко

Указ опубликован 9 февраля на официальном сайте президента Украины.

Сообщается, что этим указом вводится в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 января 2018 года, которое вступает в законную силу с момента опубликования.

Суть и содержание решения СНБО «О дополнительных мерах относительно противодействия информационной агрессии Российской Федерации» не раскрывается.

Этот текст прилагается под грифом «для служебного пользования».

Контроль за выполнением данного указа поручен секретарю СНБО Александру Турчинову.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный Киев последовательно перекрывает каналы обмена информацией между Украиной и Россией. Это касается в том числе и культурной сферы, включая художественную литературу и музыку.