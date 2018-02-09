Астана, 9 февраля, 2018, 20:57 — ИА Регнум. По итогам 2017 года в Казахстане было добыто 106,7 млн тонн угля, что на 8,9% больше, чем в 2016 году, сообщает 9 февраля КазТАГ со ссылкой на правительство республики.

Unibo.ru Уголь

В 2018 году плановый показатель по добыче угля установлен на уровне 108 млн тонн. Основная часть добытого топлива идет на внутренний рынок. На экспорт было отправлено 29,3 млн тонн или 27,5% от общего объема.

По оперативным данным, в январе 2018 года было добыто 8,6 млн тонн угля. На коммунально-бытовые нужды пошло 763,8 тыс. тонн, в том числе 457,2 тыс. тонн отгружено железнодорожным транспортом и 300 тыс. тонн — автотранспортом.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля заместитель министра энергетики Казахстана Бахытжан Джаксалиев заявил, что ведомство готовит предложение о пересмотре приоритета отгрузки угля — на первом месте должны стоять нужды ЖКХ.

Напомним, 11 декабря 2017 года началась забастовка шахтеров, в том числе угольных шахт, в Карагандинской области Казахстана. Рабочие «АрселоМиттал Темиртау» после смены отказались подниматься на поверхность. Горняки выдвинули ряд требований, в том числе повышение заработной платы и улучшение условий труда. Акцию поддержали правозащитные организации.

Трудовой спор был разрешен 14 декабря 2017 года. Изначально выдвигалось требование увеличения заработной платы на 100%, но рабочие согласились на 30-процентное повышение.

Читайте также: В Казахстане горнякам «АрселорМиттал» повысили заработную плату

После урегулирования спора руководство «АрселоМиттал» подало иски в суд против правозащитников.

Читайте также: Компания «АрселорМиттал» подала в суд на защитников шахтеров