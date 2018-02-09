Сочи, Краснодарский край, 9 февраля, 2018, 20:30 — ИА Регнум. Агентство REGNUM предлагает своим читателям цикл интервью с финалистами конкурса.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Стапран

Дмитрий Стапран, руководитель проекта развития бизнеса в энергетическом секторе, ООО «PricewaterhouseCoopers Advisory».

Родился в 1977 году в Москве.

Родители Дмитрия Стапрана уже на пенсии.

Мать — председатель ТСЖ. Отец — в прошлом режиссер.

В детстве Дмитрий Стапран мечтал стать археологом — любил читать книги по истории и нравилось все, что связано с Китаем, Египтом.

Дмитрий Стапран поступил в МГИМО, победив в телевизионном конкурсе «Умники и умницы». Получил диплом с отличием специалиста по международным отношениям.

В МГИМО защитил диссертацию, получил степень кандидата исторических наук. Затем в том же вузе получил диплом юриста.

Прошел программу Executive MBA в Kingston business school.

В настоящее время — соискатель степени доктора экономических наук в РАНХиГС — диссертация подготовлена к защите.

В студенчестве подрабатывал переводчиком с английского и японского языков.

Поступил на работу в МИД, четыре года работал в Японии, затем вернулся в Россию.

Получив юридическое образование, пришел в ФСК ЕЭС помощником руководителя, покинул компанию в должности корпоративного секретаря. Позже получил предложение работы в «Интер РАО», как международник заинтересовался. Через два года получил в управление департамент.

В 2009 году возглавлял «Электролуч», затем перешел в «РусГидро» на руководящие должности.

С 2016 года — руководитель проекта развития бизнеса в энергетическом секторе, ООО «PricewaterhouseCoopers Advisory». Дмитрий Стапран женат, у него два сына — 15 и 17 лет.

Занимается фитнесом.

В юности с отличием окончил художественную школу, но сейчас рисует немного.

Вначале — любопытство. Но после полуфинала я понял, что это очень честный, открытый, конкурентный отбор, причем очень хорошо подготовленный, с правильными, наукоемкими и наукообразными критериями выбора, основанными на хороших критериях HR — консалтинга. И меня немного удивило — на каком уровне мы можем проводить конкурс и в хорошем смысле отбор. И это разрушило главный барьер на пути моего недоверия к этому конкурсу. Я увидел, что это действительно открытый и честный конкурс по выбору лучших. Я обожаю конкуренцию, и сам для себя когда-то принял решение, что единственное мое конкурентное преимущество в жизни — это мои навыки и компетенции, а все остальные конкурентные преимущества — неустойчивы. А именно дружба, связи и так далее. И когда я увидел площадку, на которой можно свободно посостязаться в различных дисциплинах, спорте, менеджменте, управлении, личных качествах — я понял, что это классно, и упускать такую возможность — просто преступление.

Наверное, полуфинал. Я не был морально готов к такому уровню участников. Я думал, что это будет «walk in the park» — «прогулка по парку». Я был в себе уверен, когда приехал, но я увидел, что здесь меня ждет не «прогулка по парку», меня ждет серьезная конкурентная борьба. Все участники полуфинала — достойные и классные ребята.

Я думал, но не придумал. Дело в том, у меня за плечами не могу сказать «огромное», но уже значительное количество образований — два высших образования в МГИМО, кандидатская диссертация, написанная докторская, Еxecutive MBA в Кингстоне и в РАНХиГС, и краткосрочные кусы в IMD и Гарвардской бизнес-школе. Честно сказать, сложно придумать, на что еще можно потратить миллион. К тому же, что это не столько деньги, сколько время. Потому что если не отдаваться обучению с головой, то и качество от него будет — «пшик», диплом, корочка. Это не то, что двигает тебя. Поэтому надо выбрать что-то качественное. У меня на уме крутится «Сколково». Какие-нибудь небольшие курсы с приглашением преподавателей из Гарварда из IMD или MIT. Иногда они организовывают такие вещи.

Это связано с моей профессиональной областью деятельности, я работаю в консалтинге, на направлении стратегий операционной эффективности. Эти навыки и знания применимы для крупных компаний, у которых большая производственная операционная деятельность. Поэтому мне интересно воспользоваться уникальной возможностью познакомиться с руководителями таких компаний.

Это не было изначально целью моего участия в конкурсе, и пока не является. Скорее, я вижу и искренне верю в перспективу наставничества. Я работал на высоких должностях в компаниях, и, наверное, это не является моей самоцелью. Это уже было в моей карьере. Сейчас я осознанно и целенаправленно перешел в консалтинг, потому что мне это больше нравится, это расширяет мой кругозор, спектр компаний, с которыми я общаюсь. И я скорее верю именно в историю наставничества, в возможность общаться в той индустрии, в которой я еще не работал. Меня очень интересует непознанное, неопробованное в тех сферах экономики, где я еще не имею широкого практического опыта. Мне бы было интересно, потому что это расширяет мой кругозор. Это новые знания, новые компетенции, новые умения, новый опыт — все то, что по-настоящему мотивирует меня.

Хороший вопрос. Сейчас мы решали кейс, и там была развилка: направо пойдешь — голову потеряешь, налево пойдешь — коня потеряешь… Я вижу будущее через пять лет как различный набор возможностей. И я не могу точно сказать, кем я буду. Буду ли я работать в производственной компании, или в консалтинге? Останусь ли там, где я работаю сейчас, или это будет какая-нибудь другая консалтинговая компания? Сложно сказать. Но что важно, и что я точно для себя понимаю — я должен сам быть таким, чтобы дальше я мог выбирать, а не обстоятельства диктовали мне, что мне делать. Это моя основная задача, и именно на этом я сейчас сконцентрирован. Этот конкурс — страничка в «подшивку дела» личных компетенций, личных умений, личных навыков лидерства. Я вижу себя имеющим возможность выбирать. А какие у меня будут интересы — я не знаю. Я точно понял, что со временем человек меняется, эволюционирует, у него появляются другие интересы, другие потребности — более высокого уровня, или вообще другого уровня. Я не хочу себя ограничивать в выборе. Возможность выбирать — это главное, что я хочу для себя создать.