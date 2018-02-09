Мехико, 9 февраля, 2018, 20:24 — ИА Регнум. Власти Мексики сообщили об аресте Хосе Марии Гюзар Валенсии, главаря наркокартеля «Зета», 9 февраля передает агентство Asociated Press.

Victor Арест

Хосе Мария Гюзар Валенсия, известный также под кодом «Зеты» как Z-43, считается лидером одной из главных криминальных группировок страны.

По сообщению комиссара национальной безопасности Мексики Ренато Сэйлса, арест наркобарона произошел в одном из фешенебельных районов Мехико.

Наркобарон Z-43 является уроженцем Калифорнии и гражданином Соединенных штатов. В США за его «голову» назначена награда в $5 млн.

Напомним, лидер еще одного крупного наркокартеля Мексики «Синалоа» Хоакин Арчивальдо Гусман Лоэра, известный как «Коротышка», находится под судом в США.

Крупнейшим и наиболее влиятельным картелем Мексики на сегодняшний день считается «Новое поколение Халиско» — относительно молодая группировка подчинила себе несколько штатов и ведет войну со «старыми» кланами.

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