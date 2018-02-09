Москва, 9 февраля, 2018, 19:53 — ИА Регнум. В рамках «Недели российского бизнеса» были объявлены пять победителей конкурса «Инновационный бизнес-навигатор», который проводят РСПП, ООО «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг» и АНО ДО «Центр регионального развития и бизнес-технологий РСПП».

Деньги

Победители конкурса получили гранты на реализацию своих проектов в размере 1 млн рублей, а также будут приняты в РСПП в качестве полноправных членов без первого ежегодного взноса.

В своём приветственном слове глава РСПП Александр Шохин поблагодарил всех лидеров проектов за участие в конкурсе.

«Сегодня мы завершаем многомесячный цикл, связанный с реализацией проекта поддержки малого бизнеса «Инновационный бизнес-навигатор». Благодаря этому проекту мы можем сказать, что помогаем бизнесу, лоббируем его интересы, форматируем его. Наши сегодняшние победители — это лучшее доказательство того, что к нам народ тянется», — отметил Александр Шохин.

Генеральный директор Фонда по поддержке социальных проектов Евгения Шохина подчеркнула, что все участники «Инновационного бизнес-навигатора» отмечали, что для них основная польза от проекта — обучение.

«За пять лет Бизнес-школа доказала свой профессионализм. Мы были рады поработать с такими крупными компаниями, как «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг» и РСПП», — отметила Евгения Шохина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, цель проекта «Инновационный бизнес-навигатор» — создать основу для экономической стабильности предприятий, усилить конкурентоспособность российского производства и стимулировать развитие соответствующих отраслей путём обучения предпринимателей.

Проект призван содействовать развитию малого и среднего бизнеса. Компании-участники проекта получили квалифицированную помощь в разработке плана развития и в создании оптимальных условий для устойчивого развития, и — главное — получили возможность пройти обучение в Бизнес-школе РСПП, где приобрели знания от макроэкономиста, налоговика, маркетолога, психолога и политологов.

Конкурс «Инновационный бизнес-навигатор» проходил в течение 2017 года во всех пяти регионах, участвующих в проекте: Московской, Ленинградской, Тульской областях, Красноярском и Краснодарском краях. Всего в проекте приняло участие более 70 стартапов, которые боролись за главный приз в трёх турах.

Список победителей:

ООО «Огонёк-ЭС» с Реабилитационным центром нейроортопедического профиля. В проекте предусмотрены строительство и ввод в эксплуатацию научно-практического центра разработки реабилитационных технологий и реабилитации инвалидов. Призы получили заместитель директора Марина Чулкова и финансовый аналитик Ильдар Мусаллямов из Московской области;

ООО «Промторгсервис» с инновационной бизнес-моделью садового центра «Северин» с экспансией в регионы по франчайзинговой модели. Проект защищала перед жюри генеральный директор Ирина Ульянова из Тульской области;

Алексей и Елена Селезневы с проектом по производству школьной формы и детской одежды «Конструкторское бюро школьной формы «Класс будущего» — организация производства школьной формы;

Проект «Кролиководство — предприятие полного цикла — разведение, убой кролика и переработка мяса кролика на полуфабрикаты. Проект посвящён развитию семейной животноводческой кролиководческой фермы на базе крестьянского (фермерского) хозяйства «Ваш фермер». Руководитель — Лилия Цыганок из Краснодарского края;

ООО «Авангард» с проектом по производству окон ПВХ системы «Альбинос». Директор — Дмитрий Надточий из Красноярского края.

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