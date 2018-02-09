Астана, 9 февраля, 2018, 20:19 — ИА Регнум. В Казахстане система обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) будет внедрена раньше запланированного срока, сообщил 9 февраля вице-премьер Казахстана Ерболат Досаев на расширенном заседании правительства республики, сообщает КазТАГ.

Ken & Nyetta Дети

По его словам, система ОСМС будет внедрена до конца 2019 года. Ранее планировалось, что до 1 января 2020 года будет отработаны различные механизмы системы, в том числе закупки, контроля качества и оплаты медицинских услуг.

«В 2019 году хотим ОСМС. По закону мы перенесли с вашего согласия на 1 января 2020 года», — сказал Досаев, обращаясь к президенту Казахстана Нурсулатну Назарбаеву.

Вице-премьер напомнил, что в своем послании народу Назарбаев поручил правительству провести всю законодательную работу по внедрению системы весной 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в казахстанский Фонд социального медицинского страхования (ФСМС) с 1 июля 2017 года по 31 января 2018 года поступило 38 млрд тенге ($118,1 млн).

С 1 января 2018 года сумма отчислений работодателей в фонд ОСМС повысилась до 1,5% от заработной платы работников.