Москва, 9 февраля, 2018, 19:45 — ИА Регнум. Цена на нефть марки WTI впервые с начала года опустилась ниже психологической отметки в $60 за баррель, свидетельствуют данные торгов 9 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

По состоянию на 19:00 мск стоимость мартовских фьючерсов на нефть WTI снизились на 1,93% и составила $59,97 за баррель.

Стоимость фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent с поставкой в апреле понизилась на 1,90% — до $63,58 за баррель.

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