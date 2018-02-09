Вашингтон, 9 февраля, 2018, 19:42 — ИА Регнум. США призывают Турцию ограничить интенсивность военной операции в сирийском Африне, заявил один из высокопоставленных чиновников Госдепа.

Kurdishstruggle Курды в Африне

Об этом 9 февраля сообщает агентство РИА Новости.

По информации агентства, Вашингтон признает «законные опасения Анкары», но подчеркивает, что необходимо максимально сократить число жертв боевых действий.

Отмечается, что США трудно определиться с мнением относительно долгосрочных намерений Турции, так как Анкара занимает жесткую позицию по ситуации в этом регионе.

Представитель госдепа сообщил, что вопрос операции в Африне намерен поднять госсекретарь Рекс Тиллерсон в ходе визита в Анкару, запланированного на следующую неделю.

Напомним, военная операция Турции против курдских формирований на севере Сирии началась 20 января 2018 года. Турецкая армия широко использует бронетехнику, авиацию и артиллерию. По предварительным данным, жертвами этой операции уже стало несколько сот человек, большинство из которых мирные жители.

Стоит отметить, что США в Ираке и в Сирии активно поддерживают курдские формирования, предоставляя им оружие и инструкторов. Официальная Анкара расценивает их как союзников боевых отрядов Рабочей партии Курдистана, которая в Турции запрещена и объявлена террористической организацией.