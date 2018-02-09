Красногорск, 9 февраля, 2018, 20:01 — ИА Регнум. Необходимо ввести полный запрет на деятельность микрокредитных организаций, заявил заместитель председателя Московской областной думы Игорь Чистюхин. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 февраля сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Отметим, в 2017 году самый большой средний размер микрозайма в России был зафиксирован в Москве — 18,8 тысяч рублей, на втором месте находится Московская область — 15,7 тысяч рублей. При этом средний размер микрозайма в 2017 году вырос на 13,6%, и составляет 10,7 тысяч рублей. По мнению Игоря Чистюхина, подобные цифры говорят о падении реальных доходов россиян.

«С 2015 года наша партия выступает за ликвидацию микрокредитных организаций. Подобные компании только разоряют наших граждан, предлагая грабительские условия по кредитованию. Зачастую возможность заработка «легких денег» привлекает к этому бизнесу мошенников, и потом наши доверчивые граждане остаются в прямом смысле без крыши над головой и средств к существованию. Такую же опасность несут в себе и ломбарды — то есть компании, предлагающие услугу по выдаче ссуд под залог имущества. Я считаю, что по своей сути ломбарды являются теми же микрозаймовыми организациями, что и компании, предлагающие денежные кредиты под «космический» процент», — подчеркнул Чистюхин.

Зампред Мособлдумы также отметил, что среднестатистический работающий и социально благополучный человек редко и только в безвыходных ситуациях прибегает к услугам ломбардов, так как процент за пользование денежными средствами в такой «кассе» грабительский. Поэтому, как правило, ювелирные изделия, бытовую технику, картины, медали, автотехнику и другие ценные вещи в ломбарды сдают асоциальные личности. Вследствие этого часто в ломбарды попадают краденые вещи, и, в этом случае, сотрудник ломбарда может оказаться соучастником преступления. Вероятность привлечения к уголовной ответственности собственника или сотрудника ломбарда по статье УК РФ «Скупка краденного» довольно высока.

По его словам, депутаты из фракции одной из политических партий в этом вопросе придерживаются однозначной позиции — необходимо ввести запрет на деятельность таких микрозаймовых учреждений.

«Будем просить своих коллег из фракции в Госдуме вновь развернуть дискуссию на предмет полного запрета микрокредитных организаций», — заявил Игорь Чистюхин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению экономиста, рост микрокредитования однозначно говорит о падении доходов граждан РФ. Если эта тенденция продолжится, российскую экономику будут ждать проблемы с кризисом задолженностей.

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