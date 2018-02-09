Манила, 9 февраля, 2018, 19:44 — ИА Регнум. Президент Филиппин Родриго Дутерте прокомментировал расследование Международного уголовного суда (МУС) против его персоны и призвал попробовать «расстрелять» его, 9 февраля передает агентство Reuters.

Government of the Philippines Родриго Дутерте

В четверг 8 февраля глава МУС Фату Бенсуда заявила о начале расследования против Дутерте по обвинениям во внесудебных казнях. В ответной пресс-конференции президент Филиппин призвал главу МУС для начала встретиться лицом к лицу.

«Я бы попросил редкой привилегии поговорить с тобой наедине, только вдвоем, — заявил Дутерте. — Я приветствую тебя. Если ты хочешь, чтобы я признал себя виновным — вперед. Так и будет. Найдем страну, в которой людей убивают расстрельной командой, я готов».

Дутерте пояснил, что без разговора лицом к лицу не расценивает расследование МУС всерьез.

«Если ты хочешь заниматься всякой болтовней и судебными разборками — мне это не нужно… Продолжай свое расследование. Конечно, признай меня виновным. Ты можешь это сделать», — обратился Дутерте к главе МУС.

Также Дутерте выразил сомнение, что расследование МУС вообще будет иметь какие-то последствия.

По его словам, присоединение Филиппин к Римскому статуту МУС в 2011 году не было опубликовано в официальных государственных газетах, а значит, оно не имеет законной силы.

Кроме того, Дутерте заявил, что считает сомнительным сам термин «внесудебные казни», которые он якобы совершал.

«Что такое внесудебная казнь? Нет никаких внесудебных казней, нет такого определения», — заключил президент Филиппин.

Напомним, президент Филиппин Родриго Дутерте известен своими резкими заявлениями против оппонентов во внешней политике, а также жестокой войной с наркотиками внутри страны.

По информации правозащитных организаций, за несколько лет война с наркотиками под руководством Дутерте унесла жизни не менее 4000 человек. Это и привело к обвинениям президента Филиппин во «внесудебных казнях» со стороны представителей ООН и МУС.