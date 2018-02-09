Нижний Тагил, Свердловская область, 9 февраля, 2018, 19:24 — ИА Регнум. Вопрос серийных закупок новейших самоходных гаубиц «Коалиция-СВ» будет решен по итогам госиспытаний в 2020 году, заявил 9 февраля журналистам заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов.

Vitaly V. Kuzmin САУ «Коалиция-СВ»

Замглавы российского военного ведомства сделал это заявление в Нижнем Тагиле после визита на «Уралвагонзавод». Оборонные предприятия региона Юрий Борисов посетил в рамках рабочего визита.

По словам замглавы Минобороны, одной из целей его поездки был контракт на 12 единиц новейших самоходных гаубиц «Коалиция-СВ», которые пройдут войсковую эксплуатацию и госиспытания. Эти мероприятия будут завершены в 2020 году, после чего будет принято окончательное решение о серийных закупках этой техники.

«Мы законтрактовали 12 образцов самоходных гаубиц «Коалиция-СВ», они будут проходить войсковую эксплуатацию до 2020 года. В 2020 году мы завершим государственные испытания и уже примем решение о серийных закупках техники», — сообщил Юрий Борисов.

Кроме того, заместитель министра обороны рассказал, что предприятиями российского ВПК каждый год модернизируются 36 комплектов САУ «Мста-С», боевые возможности которых при этом повышаются на 40%.

Как сообщало ИА REGNUM, 152-мм самоходная гаубица 2С35 «Коалиция-СВ» предназначена для уничтожения артиллерийских и минометных подразделений, танков и бронетехники, противотанковых средств, пехоты, систем ПВО и ПРО, а также укрепленных пунктов управления, расположенных в глубине обороны противника.

САУ 2С35 «Коалиция-СВ» обладает повышенной скорострельностью, оснащена необитаемым автоматизированным боевым отделением и способна вести огонь на дальность до 70 км, в том числе управляемыми снарядами с навигацией системы ГЛОНАСС.