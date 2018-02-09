Чесма, Челябинская область, 9 февраля, 2018, 19:12 — ИА Регнум. В Челябинской области по инициативе прокуратуры уволен директор дома культуры села Чесмы в связи с утратой доверия. По данным пресс-службы областной прокуратуры, начальник ДК лично передал взятку в размере 200 тыс. рублей начальнику МБУ «Централизованной бухгалтерии учреждений культуры Чесменского района» за содействие в получение стимулирующей надбавки в максимальном размере. В отношении директора ДК возбуждено уголовное дело по статье дача взятки должностному лицу в крупном размере.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

Прокуратура также настаивает на увольнении получательницы взятки, в отношении которой также возбуждено уголовное дело.