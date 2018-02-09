Страсбург, Франция, 9 февраля, 2018, 19:05 — ИА Регнум. Европейский парламент на заседании 9 февраля принял резолюцию, рекомендующую Европейской комиссии инициировать отмену перехода на летнее и зимнее время в странах ЕС, передаёт Deutsche Welle.

Зимнее время

Как сообщается, в поддержку документа выступили 384 парламентария, 154 проголосовали «против».

В резолюции отмечается, что многочисленные научные исследования показали, что смена времени оказывает негативное влияние на состояние здоровья человека, при этом каких-либо положительных эффектов от этого не зафиксировано.

В этой связи европарламентарии призывают Еврокомиссию провести «тщательную оценку» необходимости перевода стрелок часов и по возможности внести предложение по его отмене.

Напомним, переход с зимнего времени на летнее на сегодняшний день осуществляется практически во всех европейских странах за исключением России, Белоруссии и Исландии.

В соответствии с рекомендацией Европейской экономической комиссии ООН перевод стрелок на час вперёд осуществляется в последнее воскресенье марта. По такому времени 78 стран живут до последнего воскресенья октября.